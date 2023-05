Newcastle, prêt pour un grand tour d’Europe

Relégable il y a 18 mois, Newcastle est aujourd'hui sur le point de décrocher brillamment son ticket pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Une progression vertigineuse, qui est le fruit d'un travail impeccable à tous les étages du club.

« Je pense qu’il faudrait un miracle afin que Newcastle intègre le top 4 à la fin de la saison. » Cette déclaration qui date du 7 mars 2023, soit il y a presque deux mois jour pour jour, ne sortait pas de la bouche d’un parfait inconnu. Mais d’Alan Shearer, icone de la Premier League et légende de Newcastle. À cet instant, Newcastle vient d’enchainer cinq matchs sans victoire en Premier League en restant sur deux défaites sèches contre Liverpool et à Manchester City (deux prétendants à l’Europe, évidemment). Une dynamique qui attire Shearer dans le pessimisme, prêt à se contenter d’une qualification en Ligue Europa voire en Ligue Europa Conférence. Mais même le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League peut viser à côté, finalement : deux mois plus tard, Newcastle caracole au troisième rang du championnat et compte sept orteils en Ligue des champions cru 2023-2024. « Je n’osais pas le dire à voix haute jusqu’ici, mais Newcastle y est presque » , concédait même Shearer, le 30 avril. Logique.

…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com