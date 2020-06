Newcastle, le fantasme saoudien

Alors que l'Arabie saoudite était à deux doigts de faire sa grande entrée dans la diplomate sportive en acquérant le club de Newcastle United, les choses semblent se compliquer. Car de nombreuses voix s'élèvent pour protester contre l'intrusion du très controversé prince Mohammed ben Salmane dans le football anglais, et la décision de la Premier League se fait attendre. Les fans des Magpies, eux, trépignent d'impatience.

65 années se sont écoulées, depuis le dernier titre majeur du club. Alors, quand le bruit d'un possible richissime investisseur a commencé à circuler dans lesde Newcastle upon Tyne il y a quelques semaines, les supporters se sont mis à rêver. Mais pas trop tout de même, par crainte d'une nouvelle déception. Ce n'est, en effet, pas la première fois que Newcastle United attire les convoitises. Mal en point depuis de trop nombreuses saisons, le club aurait pourtant besoin d'être dépoussiéré afin de retrouver de sa superbe. Le règne de Mike Ashley semblant être arrivé à expiration, son trône ne devrait pas rester longtemps vacant puisqu'il suscite grandement l'intérêt de Mohammed ben Salmane. Un prince d'une toute autre dimension.Le 14 avril dernier, le quotidienannonçait qu'un consortium mené par la Britannique Amanda Staveley était en passe de s'offrir Newcastle United. Acheté 135 millions de livres sterling en 2007, le propriétaire Mike Ashley aurait décidé de céder le club pour pas moins de 350 millions (400 000 millions d'euros). La femme d'affaire, qui a déjà souhaité acheter l'écurie en 2017, retente sa chance. Cette fois, elle est accompagnée des deux frères Reuben ainsi que du fonds d'investissement public saoudien (PIF) détenu par le prince d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. Dans les plans, ce dernier devrait être actionnaire majoritaire à hauteur de 80% et laisserait se partager les 20% restants à ses petits camarades.Sitôt cette annonce faite, lesvoient déjà leur équipe se transformer et devenir le Manchester City de demain.