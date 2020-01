Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Newcastle fait plier Chelsea Reuters • 18/01/2020 à 20:53









Newcastle fait plier Chelsea par Samuel Martin (iDalgo) Invaincu en 2020, Chelsea se déplaçait à Saint James Park pour affronter Newcastle et conforter sa place dans le top 4 de la Premier League. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu puisque les Blues se sont inclinés face à de valeureux Magpies au bout du temps additionnel (1-0). La première période est timide, aucune des deux équipes ne parvient à se créer des opportunités hormis la tête de Joelinton qui s'écrase sur la barre de Kepa (34'). La deuxième partie de la rencontre est plus animée, les hommes de Frank Lampard mettent plus d'intensité et laissent moins la possibilité de ressortir à leurs adversaires. Néanmoins, ils ne parviendront pas à tromper la vigilance du portier slovaque Martin Dubravka. Inoffensifs en deuxième mi-temps, les locaux vont eux trouver la solution par l'intermédiaire d'Hayden qui reprend victorieusement un centre de Saint-Maximin dans la dernière minute du temps supplémentaire (94', 1-0). Les coéquipiers de l'ancien niçois prennent leur distance sur la zone de relégation (7 points) tandis que Chelsea peut voir Manchester United se rapprocher en cas de victoire demain face à Liverpool.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.