Newcastle et son coach dans les livres d'histoire
La douloureuse pour Newcastle et l’Angleterre. Après la correction reçue au Camp Nou par les Magpies , l’addition continue d’être salée sur la scène européenne pour les clubs anglais.
Le poids de l’histoire
6 - Newcastle United are just the second English side to concede six goals in a European Cup/Champions League match, along with Spurs in a 7-2 defeat to Bayern Munich in October 2019. Flattened. pic.twitter.com/WtN13qcCxp…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer