Newcastle et son coach dans les livres d'histoire

Newcastle et son coach dans les livres d'histoire

La douloureuse pour Newcastle et l’Angleterre. Après la correction reçue au Camp Nou par les Magpies , l’addition continue d’être salée sur la scène européenne pour les clubs anglais.

Le poids de l’histoire

6 - Newcastle United are just the second English side to concede six goals in a European Cup/Champions League match, along with Spurs in a 7-2 defeat to Bayern Munich in October 2019. Flattened. pic.twitter.com/WtN13qcCxp…

JF pour SOFOOT.com