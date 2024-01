New York réclame 700 millions de dollars aux sociétés d'autocars transportant des migrants

Le maire de New York Eric Adams le 4 janvier 2023. ( AFP / ANGELA WEISS )

La mairie de New York, en lutte contre l'immigration illégale, a annoncé jeudi qu'elle réclamait en justice 708 millions de dollars aux sociétés d'autocars affrétées depuis 2022 par des Etats du sud comme le Texas pour envoyer des migrants dans la mégapole du nord.

"Ces entreprises ont violé la loi en ne payant pas les coûts de l'accueil de ces migrants et c'est pour cela que nous déposons plainte pour récupérer environ 700 millions de dollars déjà dépensés pour les migrants envoyés ici par le Texas depuis deux ans", a tonné dans un communiqué le maire de New York Eric Adams, un ancien policier afro-américain de l'aile droite du Parti démocrate.

Cette action devant la justice civile américaine est le dernier épisode d'une bataille politique brûlante sur l'immigration aux Etats-Unis, au coeur de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre.

Les républicains, dont Donald Trump est le favori pour les primaires -- mais aussi certains démocrates comme Eric Adams -- accusent le gouvernement fédéral du président Joe Biden de ne pas agir assez pour juguler l'immigration dans les Etats américains à la frontière avec le Mexique traversée chaque jour illégalement par 10.000 personnes.

Des élus républicains du Congrès à Washington ont annoncé mercredi une procédure de destitution contre le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qu'ils accusent d'être responsable de la crise migratoire.

La municipalité new-yorkaise estime que depuis avril 2022 quelque 164.500 migrants et demandeurs d'asile, essentiellement d'Amérique latine, sont passés par cette ville-monde de 8,5 millions d'âmes bâtie depuis des siècles grâce aux vagues d'immigrations.

Il resterait plus de 68.000 migrants à qui New York doit légalement le gîte et le couvert pendant un à deux mois.

"Depuis le printemps 2022, le gouverneur (républicain) du Texas Greg Abbott a admis avoir favorisé le transport de plus de 33.600 migrants vers New York sans que les sociétés de transport n'en paient le prix", a accusé la mairie en publiant sa plainte contre 17 compagnies d'autocars auxquelles elle réclame "708 millions de dollars" de dédommagement.

Eric Adams lutte depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2022 contre la poussée de l'immigration et a même estimé qu'elle risquait de "détruire" New York.

Le gouverneur du Texas a promulgué en décembre une loi permettant à ses forces de l'ordre d'interpeller et d'expulser les migrants qui franchissent illégalement la frontière, une prérogative de l'Etat fédéral. Le ministère de la Justice a d'ailleurs annoncé mercredi un recours contre ce grand Etat conservateur du sud, arguant que cette loi locale est anticonstitutionnelle.