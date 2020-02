Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nevers vient à bout de Grenoble Reuters • 02/02/2020 à 16:14









Nevers vient à bout de Grenoble par Samuel Martin (iDalgo) Dans le match de clôture de la 19e journée de Pro D2, Nevers recevait Grenoble dans un choc du haut de tableau. Ce sont les Bourguignons qui l'ont emporté face au leader grenoblois (27-18). Un succès qui s'est construit en première période avec les essais du talonneur Hika Eliott (5') et du demi de mêlée Joris Cazenave (21') qui leur permettent de revenir aux vestiaires avec un avantage de 15 points (18-3). Les Isérois vont revenir peu à peu dans le second acte, Rasolea (59') et Dupont (75') viennent aplatir dans l'en but des locaux mais ça ne suffira pas pour revenir au score. Les visiteurs perdent la tête du championnat au profit de Perpignan tandis que Nevers consolide sa place dans le top 6.

