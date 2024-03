Nevada, Arizona: Biden tente de combattre le désamour de l'électorat hispanique

Le président américain Joe Biden quitte la Maison Blanche, le 19 mars 2024, pour un voyage dans le Nevada et en Arizona ( AFP / SAUL LOEB )

Joe Biden, en quête d'un second mandat, est parti mardi faire campagne dans le Nevada et l'Arizona, Etats qui seront certainement décisifs lors de son face-à-face en novembre avec Donald Trump.

Sur ces terres de l'Ouest où la proportion d'habitants hispaniques ne cesse de croître, le président américain doit endiguer l'érosion de sa popularité auprès d'un électorat historiquement démocrate, mais de plus en plus séduit par son rival républicain.

Grâce à des caisses de campagne rebondies, l'équipe du démocrate de 81 ans recrute et mobilise autant qu'elle le peut dans ces deux "swing states", le nom donné aux Etats américains qui penchent d'un côté ou de l'autre lors de la présidentielle, souvent à quelques dizaines de milliers de voix près.

"Avec le droit à l'avortement en question en Arizona et dans le Nevada, avec de nouveaux emplois bien rémunérés à vanter dans l'énergie verte et les composants électroniques, avec les syndicats derrière nous", Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris "sont en bonne place pour continuer à remporter des électeurs dans le sud-ouest" du pays, a assuré la directrice de campagne Julie Rodriguez dans un communiqué.

- Immigration -

Il faudra aussi que le président américain arrive à marquer des points sur l'immigration, un sujet particulièrement important en Arizona, Etat frontalier du Mexique.

Sa stratégie est complexe. Joe Biden doit contrer les accusations incessantes de laxisme émises par Donald Trump, qui dénonce avec violence les arrivées record de migrants à la frontière mexicaine. Mais il lui faut aussi ménager la sensibilité de l'électorat progressiste et d'un bon nombre d'électeurs hispaniques, auxquels il a promis d'aborder le sujet avec "humanité".

Dans le Nevada, sa première étape, Joe Biden devrait particulièrement insister sur son bilan et sur ses projets en matière de logement.

En 2020, il avait récolté un peu plus de 33.500 voix d'avance sur Donald Trump, sur un total d'environ 1,3 million de suffrages exprimés, grâce à sa victoire dans les grandes villes où se concentre la population de cet Etat en majorité désertique, Reno et Las Vegas.

Mais son rival républicain avait légèrement amélioré son résultat dans le Nevada par rapport à 2016.

Le démocrate, lesté dans les sondages par son âge et par le coût élevé de la vie, peine jusqu'ici à profiter politiquement de la robuste croissance américaine.

Après le Nevada, Joe Biden se rendra dès mardi soir dans l'Arizona, théâtre en 2020 de l'une des batailles les plus acharnées de la dernière présidentielle.

- Contestation -

Le démocrate avait gagné cet Etat aride du sud-est, celui de Monument Valley et du Grand Canyon, avec un peu moins de 10.500 voix d'avance - sur un total de plus de 3 millions de suffrages.

En 2016, c'est Donald Trump qui avait remporté l'Arizona.

Joe Biden commencera par lancer, depuis un restaurant mexicain dans un quartier à majorité hispanique de la ville de Phoenix, une initiative baptisée "Latinos for Biden".

L'électorat hispanique, qui selon certaines estimations pèsera en novembre un quart environ des votes en Arizona, tient peut-être l'une des clés de la présidentielle.

Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite en 2020, et l'état-major du parti républicain en Arizona a embrassé les thèses conspirationnistes du magnat de 77 ans depuis la courte victoire de Joe Biden.

De quoi alimenter les inquiétudes sur de fortes tensions, voire des violences ouvertes, autour du scrutin de novembre prochain.