Neuville victorieux, Ogier pointe à la 2ème place par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de l'ouverture de la saison ce dimanche, Thierry Neuville s'est adjugé le rallye de Monte Carlo après avoir remporté les quatre spéciales de la journée. Au terme d'une fin de course époustouflante, le pilote Hyundai finit par s'imposer et décroche là sa première victoire en carrière à Monte Carlo. C'est également son 13ème succès en rallye WRC. Le Belge de 31 ans s'empare de la tête du championnat en devançant les deux pilotes Toyota, Ogier et Evans. Ce dernier termine sur la dernière marche du podium, juste derrière Sébastien Ogier. Le Français, déjà sept fois champion du monde de WRC pointe à la deuxième place pour sa première avec Toyota. En ce qui concerne le détenteur de neuf titres mondiaux, Sébastien Loeb, il achève la course à la 6ème position.

