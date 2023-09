information fournie par So Foot • 17/09/2023 à 17:51

Neutralisé par Bournemouth, Chelsea garde son rythme d’escargot

Bournemouth 0-0 Chelsea

L’argent ne fait pas le bonheur, épisode 351.

Au ralenti depuis le début de la saison, Chelsea a une nouvelle fois péché dans l’efficacité sur la pelouse de Bournemouth ce dimanche (0-0). Les meilleures occasions sont pourtant à mettre au crédit des Blues . Nicolas Jackson a trouvé le poteau à l’entrée de la zone de vérité (13 e ), et Raheem Sterling la barre sur coup franc. Le ballon a alors rebondi sur la ligne, sans la franchir totalement. Levi Colwill a suivi et marqué dans la foulée, mais en position de hors-jeu (50 e ). Neto a aussi fait le boulot en stoppant la frappe du capitaine Conor Gallagher (33 e ) et la reprise sans contrôle de Cole Palmer (85 e ).…

QB pour SOFOOT.com