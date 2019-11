Neuf gestes pour réduire sa facture d'énergie (sans prendre de douches froides)

Après les loyers, l'énergie, qui pèse en moyenne 4 % du revenu d'un ménage, est le principal poste de dépenses en matière de logement. En 2015, un ménage métropolitain y consacrait 1 380 euros par an.

Un ménage métropolitain déboursait en moyenne 1 380 euros par an pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la cuisson, l'éclairage, ainsi que pour l'alimentation des appareils électroménagers, soit 4 % de son revenu, selon la dernière étude de l'Insee (2015). Après les loyers, l'énergie constitue ainsi le principal poste de dépenses en matière de logement.

Cette facture pèse également lourd pour la planète. Le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 45 % de la consommation énergétique française, et plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. L'Etat ambitionne d'avoir fait rénover d'ici à 2050 les 35 millions de logements au niveau du label « bâtiment basse consommation » (BBC)...

Selon vos habitudes et vos moyens financiers, voici donc neuf gestes pour réduire progressivement votre facture énergétique, sans revenir au Moyen Age. Un pas vers la « neutralité carbone » que vise le projet de loi relatif à la transition énergétique (énergie-climat) à l'horizon 2050...

1. Proscrire le mode veille

Nos équipements sont de moins en moins énergivores. Pourtant, la consommation d'électricité qui, hors chauffage et eau chaude, représente près de 20 % de la facture d'électricité des ménages, n'a cessé d'augmenter. En cause : la multiplication des équipements électriques et électroniques - une centaine en moyenne par foyer - mais aussi celle des « petits gaspillages ». « On a trop tendance à faire tourner sa machine à laver ou son lave-vaisselle à moitié plein ou à laisser son ordinateur en veille, même si on ne l'utilise pas pendant plusieurs heures », illustre Florence Clément, responsable de l'information grand public à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

