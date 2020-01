Netflix, Deezer, Tinder... Les applications où l'on dépense le plus

Encore une année record pour le marché des applications mobiles, avec pas moins de 204 milliards de téléchargements enregistrés dans le monde en 2019, selon le rapport annuel « State of Mobile » d'App Annie, un cabinet d'analyse du marché mobile. Un chiffre qui a bondi de 45 % en trois ans. Au niveau mondial comme en France, les applications du géant américain Facebook (WhatsApp, Facebook et Messenger) restent les trois plus utilisées malgré la montée en puissance de leurs équivalents chinois comme WeChat.Mécaniquement, les dépenses générées par les applications sont aussi en hausse : elles ont rapporté 120 milliards de dollars (108 milliards d'euros) l'an passé, soit 19 milliards de plus qu'en 2018 et deux fois plus qu'il y a trois ans. Le marché est porté en grande partie par la Chine, qui a triplé ses dépenses depuis 2016 pour atteindre les 40 milliards de dollars. À lui seul, le pays représente désormais 40 % du marché mondial des applications mobiles. Signe de cette percée, l'application de streaming chinoise Tencent Video est la troisième application (hors jeux) à générer le plus de dépenses, derrière Tinder et Netflix.Lire aussi Les Gafa entrent en guerre frontaleLes jeux dominent le marchéEn France, c'est le streaming qui arrive en tête des dépenses hors jeux : vidéo d'abord avec Netflix, musical ensuite avec le français Deezer. À noter, comme au niveau mondial, l'arrivée dans le haut du classement de...