Nespresso ferme boutique sur les Champs-Elysées

Le groupe suisse Nestlé, propriétaire de la marque, cherche à adapter son modèle pour mieux contrer ses rivaux.

Bientôt une collection capsule chez Moncler sur les Champs-Elysées ? La marque très prisée de doudounes s'apprête à ouvrir boutique sur la célèbre avenue parisienne. Au 119, là où trônait jusqu'alors Nespresso. Le roi de la capsule de café a décidé de ne plus s'offrir cette adresse. Tout un symbole.

Lorsque, en décembre 2012, la filiale de la multinationale suisse d'agroalimentaire Nestlé s'implante sur les Champs-Elysées, conviant l'actrice américaine Sharon Stone à l'inauguration, l'affaire fait grand bruit. Se glissant entre les adresses de mode, son « vaisseau amiral », avec ses 1 500 mètres carrés, constituait le point d'orgue de sa stratégie.

Avec Nespresso, Nestlé a inventé un cas d'école marketing : comment transformer un produit banalisé - un simple café - en un produit convoité. Avec ses « crus de café » encapsulés dans des dosettes en aluminium, une distribution sélective en boutique ou en ligne et un club de clients, il a repris les ingrédients de la recette des marques de luxe. Sans oublier une campagne publicitaire popularisée par l'acteur américain George Clooney et son fameux « What else ? » (« quoi d'autre ? »). Résultat : des capsules vendues entre 37 et 70 centimes l'unité...

Entrée dans les rayons des supermarchés

Un tel succès a suscité des envies. L'Or du groupe Jacobs Douwe Egberts, Carte Noire de Lavazza, Café Royal de Migros ou l'italien San Marco déversent leurs capsules « Nespresso-compatibles ». Avec un point commun : ils ont envahi les rayons des supermarchés snobés par Nespresso. Dès lors, la filiale du géant suisse a vu sa part de marché s'éroder, même si elle fait toujours largement la course en tête. Selon l'institut Euromonitor, le poids de Nespresso sur le marché des dosettes, en croissance, est passé de 39,5 % à 30,2 % entre 2016 et 2019.

