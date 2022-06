Nervosité sur les marchés mondiaux avant l'inflation américaine

Les marchés boursiers n'étaient pas à la fête vendredi, s'attendant à ce que les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus dans la journée, confirment que l'inflation n'a pas atteint son pic.

L'Europe a ouvert en repli. Paris cédait 1,27%, Francfort 1,33%, Londres 0,84% et Milan 1,76% vers 07H25 GMT. Jeudi, les places européennes avaient déjà perdu largement plus de 1%.

En Asie, Tokyo a montré les mêmes signes d'inquiétudes et terminé en baisse de 1,49%. Mais Shanghai (+1,42%) et Hong Kong (-0,14% dans les derniers échanges) bénéficiaient de la publication de prix à la production en Chine, qui ont progressé en mai à leur rythme le plus faible depuis 2021.

L'indice des prix à la consommation s'est lui inscrit en mai en Chine en hausse de 2,1% sur un an, légèrement moins qu'attendu.

C'est surtout l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis qui intéresse les investisseurs ce vendredi, rendant dès jeudi la place new-yorkaise nerveuse: le Dow Jones a perdu 1,94%, le S&P 500 2,38% et le Nasdaq 2,75%.

La Maison Blanche a indiqué mercredi s'attendre à ce que ce chiffre soit "élevé", alors que l'inflation avait un peu ralenti en avril, à +8,3% sur un an, toujours proche de son plus haut en 40 ans.

En mai, la hausse des prix devrait de nouveau s'accélérer, selon un consensus d'analystes qui table sur +0,7% sur un mois.

Les marchés espéraient ces dernières semaines "que nous pourrions être proches d'un pic en ce qui concerne l'inflation américaine" mais leur optimisme a été ébranlé, souligne Michael Hewson.

Avec une Réserve fédérale qui devrait "relever ses taux de 50 points de base la semaine prochaine et lors de ses deux prochaines réunions", les investisseurs ont changé leurs anticipations concernant "la rapidité avec laquelle l'inflation devrait revenir à l'objectif", autour de 2%.

Le moral des investisseurs est aussi en berne en raison de "la succession de hausses de taux hors normes" avancées par les banques centrales, ajoute-t-il.

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi un relèvement de ses taux directeurs de 25 points de base en juillet et un arrêt de ses achats nets d'actifs, ce qui était attendu. Mais elle a aussi prévenu qu'il y aurait une nouvelle série de hausses des taux à partir de septembre, laissant planer le doute sur leur ampleur.

Ce changement historique dans la politique monétaire européenne est accompagné d'une révision de ses prévisions macroéconomiques.

"Les projections de la BCE sur la croissance et l'inflation suggèrent deux années de stagflation à venir", résume Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

Ericsson visé par une enquête

Le géant suédois des télécoms Ericsson a annoncé jeudi être visé par une enquête du gendarme boursier américain concernant des soupçons de corruption en Irak, qui l'expose déjà à de nouvelles amendes de la justice américaine. Son titre reculait de 2,26% à Stockholm.

Du côté du pétrole et des devises

Vers 07H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,78% à 122,11 dollars et celui du baril de WTI américain cédait 0,56% à 120,82 dollars.

Le dollar refluait légèrement par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 133,61 yens contre 134,25 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro remontait de 0,20% à 1,0638 pour un dollar. Jeudi il avait nettement reculé, plombé par l'approche prudente adoptée par la BCE face aux incertitudes de l'économie de la zone euro.

Le bitcoin avançait de 2,08% à 30.070 dollars.

bur-jvi/ico/clr