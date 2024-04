Népal: manifestation pour la restauration de la monarchie, la police tire des gaz lacrymogènes

Manifestation à Katmandou pour la restauration d'une monarchie constitutionnelle et d'un État hindou au Népal, le 9 avril 2024 ( AFP / Prakash MATHEMA )

La police népalaise a fait usage mardi de gaz lacrymogènes et de canons à eau alors que des milliers de personnes manifestaient dans la capitale Katmandou pour réclamer la restauration d'une monarchie constitutionnelle et d'un État hindou.

Ce pays à majorité hindoue est devenu une république laïque dotée d'un système fédéral en 2008, après que le parlement a aboli la monarchie dans le cadre d'un accord de paix qui a mis fin à une décennie de guerre civile au cours de laquelle plus de 16.000 personnes ont été tuées.

"La restauration de la monarchie, une nation hindoue et l'abolition du système fédéral sont nos revendications", a déclaré Mohan Shrestha, porte-parole du Parti Rastriya Prajatantra (RPP) - cinquième formation au parlement - qui a organisé la manifestation.

"Notre nation et notre roi nous sont plus chers que la vie", ont scandé les manifestants près des bâtiments gouvernementaux dans le centre de la capitale.

Le porte-parole de la police, Nawaraj Adhikari, a déclaré à l'AFP que la police avait fait usage de gaz lacrymogènes et canons à eau pour disperser les protestataires qui avaient pénétré dans une zone interdite.

La restauration de la monarchie et d'un État hindouiste bénéficie d'un soutien croissant dans ce pays de l'Himalaya, où l'instabilité politique, la corruption et la lenteur du développement économique suscitent un mécontentement grandissant.

Manifestation à Katmandou pour la restauration d'une monarchie constitutionnelle et d'un État hindou au Népal, le 9 avril 2024 ( AFP / Prakash MATHEMA )

Le RPP avait soumis un mémorandum en 40 points au bureau du premier ministre en février, incluant aussi des demandes pour contrôler la corruption et assurer une bonne gouvernance.

"Ces animaux ont ruiné notre nation par la corruption et l'anarchie", s'indignait parmi les manifestants Tanka Prasad Khatiwada, 80 ans, venu de l'est du Népal. Selon lui, "pour sauver notre identité et notre culture, il n'y a pas d'autre moyen que de restaurer la monarchie".

Gyanendra Shah, 76 ans, dernier roi du Népal, s'est largement gardé de tout commentaire public sur les appels à la restauration de la monarchie. Il avait été couronné en 2001 après un massacre qui a éliminé la plupart des membres de la famille royale, dont son frère aîné Birendra Bir Bikram Shah et sa famille.