«Neons», les humains artificiels dotés d'émotions de Samsung

Ils ont l'air humains, sont censés se comporter comme eux et interagir avec eux. Mais il s'agit d'images de synthèse photoréalistes, animées avec des technologies d'intelligence artificielle (IA) pour générer des comportements plus vrais que nature, le tout avec une IA qui aurait sa propre personnalité.Samsung a présenté des avatars virtuels, lundi, lors de l'ouverture du salon technologique CES de Las Vegas (Nevada, Etats-Unis), le rendez-vous annuel de l'électronique et des nouvelles technologies. Baptisés « Neons », il s'agit d'« êtres virtuels créés sur ordinateur » qui ont « la capacité de montrer des émotions et de l'intelligence ». Des fuites sur ce projet ambitieux de Star Labs, la filiale californienne du géant sud-coréen, avaient été organisées depuis plusieurs jours.« Les Neons font la conversation et sympathisent comme de vrais humains »« Contrairement aux assistants à base d'IA, les Neons ne sont pas des robots avec la science infuse ou des androïdes ou des copies des humains. Ce ne sont pas des interfaces auxquelles on demande la météo. Les Neons font la conversation et sympathisent comme de vrais humains », détaille Star Labs. « Neon est une nouvelle forme de vie », n'hésite pas à affirmer Pranav Mistry, le patron du labo.Grâce à l'apprentissage automatique, cet outil est censé assimiler l'apparence des humains, leurs façons de se comporter et d'interagir, pour ensuite générer des avatars dont la personnalité évoluera au fur et à mesure des interactions. « Le code marche, enfin ! Core R3 peut désormais créer de façon autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements et dialogues (même en Hindi), complètement différent des données enregistrées à l'origine », a tweeté Pranav Mistry. Flying to CES tomorrow, and the code is finally working:) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), ...