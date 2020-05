Nemere, l'espion du Ferencváros

Son nom de code était "Nemere". Des années 1960 au début des eighties, Dezs? Novák, membre de la grande équipe de Ferencváros, a été chargé d'espionner ses coéquipiers pour le compte des services secrets hongrois.



"Assieds-toi, il faut que je te raconte des choses"

Flórián Albert a fêté ses 70 ans le 15 septembre 2011. Si l'on ne connaît rien de la tradition et très peu de la Hongrie, on pourrait dire : dans la plus pure tradition hongroise. Soit dans une salle de réception des célèbres thermes de l'hôtel Gellért, au son d'un orchestre de musique tzigane. Tous les invités sont venus embrasser le seul et unique Ballon d'or du football magyar,en 1967. Tous, sauf Dezs? Novák. Les deux hommes étaient pourtant les meilleurs amis du monde lorsqu'ils évoluaient ensemble sous le maillot de Ferencváros dans les années 1960. Mais Dezs? Novák n'était pas présent ce jour-là. Et pour cause : Albert n'a jamais pardonné à son ex-coéquipier d'avoir espionné, entre 1963 et 1983, le vestiaire de Ferencváros pour le compte de la police hongroise.Novák, aka- son nom de code d'agent à l'AVH (l'Allamvédelmi Hatosag, sorte de KGB hongrois, N.D.L.R.) -, a été démasqué en 2004. Il avait 64 ans et plus grand-chose à craindre ni à espérer de l'existence. Sa dernière pige d'entraîneur à Fradi, le surnom de Ferencváros, s'était achevée en 1996. Alors qu'il prépare un livre sur l'histoire du football de son pays, le journaliste hongrois Mátyás Imre découvre l'existence dedans les archives nationales, ouvertes au public après la chute du communisme. Il soupçonne Novák d'être celui qui se cache derrière le pseudonyme qui aurait aussi espionné un autre international de l'époque, Zoltán Varga. Parmi les faits troublants, celui-ci : Novák n'a été que neuf fois international. Mais toujours au bon moment. Il est ainsi le seul joueur de la sélection magyare à avoir été double champion olympique, en 1964 et en 1968. Mátyás Imre joint une première fois Novák au téléphone, qui nie tout lien avec. Le lendemain, pourtant, ce dernier rappelle le journaliste. La voix est cassée. Il lâche :La veille, Novák s'est couché à 4 heures du matin. Il a passé la nuit à tout révéler à ses proches. D'abord à son épouse, dont il partage la vie depuis 1961, à qui il dit :