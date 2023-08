Nemanja Matić : « Rennes est le bon club pour moi aujourd’hui »

Tous les chemins mènent à Rennes.

Nemanja Matić a été présenté à la presse au Roazhon Park, ce jeudi après-midi, quelques jours après l’officialisation de son arrivée au Stade rennais et son départ de la Roma. « C’est toujours difficile de prendre ce genre de décision, j’ai senti qu’il était temps pour moi de me lancer un nouveau challenge. La Roma est un grand club et a un grand coach, tout le monde a été gentil avec moi. J’ai choisi Rennes car je pense que c’est le bon club pour moi aujourd’hui, a déroulé le joueur de 35 ans tel un politique. Le projet de Rennes m’a convaincu, je sais que je peux aider cette équipe et jouer un rôle important ici. » …

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com