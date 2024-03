information fournie par So Foot • 01/03/2024 à 21:00

Nemanja Matić : « Le Stade rennais est un club fantastique »

Fair-play.

Recrue phare du dernier mercato estival du Stade rennais, Nemanja Matić a fait ses valises moins de six mois plus tard pour rejoindre l’Olympique lyonnais. Empêtrés dans la zone rouge, les Gones n’avaient pas grand-chose pour faire rêver la sentinelle passée par Manchester United, Chelsea ou l’AS Roma, mais la commune de Lyon peut se targuer d’avoir une école internationale. « On n’a pas pu trouver ça à Rennes, c’était le seul problème » , a indiqué le Serbe, ce vendredi, en conférence de presse pour expliquer son passage écourté en Bretagne.…

EL pour SOFOOT.com