Nemanja Matic, le lion est né ce soir

Rayonnant au milieu de terrain pour sa première sous le maillot de l’OL, Nemanja Matic a grandement contribué à la victoire lyonnaise face à l’OM (1-0) ce dimanche soir au Groupama Stadium. L’illustration même du nouveau souffle que peuvent apporter les renforts de l’ère Textor à ce Lyon-là.

À la vue de son front noyé sous la sueur, Maxence Caqueret a beaucoup couru lors de Lyon-Marseille. Son cœur bat encore au rythme d’une rave party lorsqu’il se présente au micro d’Amazon Prime pour chanter les louanges de son nouveau partner in crime au milieu de terrain, Nemanja Matic. « Oui on se parle beaucoup, c’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience. Il amène de la sérénité et il est plus derrière moi ( sur le terrain , ndlr), donc c’est à moi de compenser, de faire les courses pour qu’on se comprenne bien. » Face à de bien pâles Olympiens, le Serbe s’est baladé en chaussons sur le gazon du Groupama Stadium et affichait un visage bien différent de la moue qu’il faisait, de l’autre côté de la vitre d’une loge présidentielle lyonnaise, il y a de cela une semaine lorsque Rennes, son ancienne écurie, était venue prendre les trois points en écoeurant l’OL pendant une grosse heure. Comme s’ il était écrit qu’avec lui, et d’autres aussi bien sûr, Lyon allait renaître de ses cendres et proposer autre chose, lors des trois mois restants, que la bouillie footballistique offerte jusque-là à son public depuis le début de saison.

Pardonne Matic si t’avances au ralenti…

S’il est encore bien évidemment trop tôt pour crier victoire, Pierre Sage a certainement fait la même analyse que son lieutenant Caqueret. Pendant une grosse heure, jusqu’à ce que le géant serbe baisse en intensité et rappelle qu’il aura 36 balais en août, l’OL a affiché une maîtrise qu’on ne lui connaissait pas. Au-delà de son contrôle sur le jeu, de sa capacité à perdre peu de ballons et de faire des passes justes (89% ce dimanche soir), on a aussi vu Matic tenter des dribbles et donner une certaine confiance à ses partenaires.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com