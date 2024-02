Nemanja Gudelj devient influenceur capillaire

De Gandalf à un mec bien coiffé, il n’y a qu’un pas.

Out pour deux à trois mois pour une blessure au ménisque subie début janvier, le Serbe du Séville FC, Nemanja Gudelj, a de quoi retrouver le sourire. Alors qu’il arborait ces dernières années une coupe aux cheveux longs, mais largement dégarnie sur le front, le défenseur a opté depuis un peu plus de six mois pour une coupe bien plus classique, mais étonnamment garnie au niveau des golfes. Alors qu’il avait fait part à ses abonnés de son projet de transformation capillaire en juillet dernier, il vient de faire parvenir les résultats de son traitement, à son plus grand bonheur, lui qui se dit « éternellement reconnaissant envers le Dr. Cinik ».…

