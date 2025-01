Neige-verglas: fin de la vigilance orange dans les Hauts-de-France mais le froid perdure

Paysage enneigé au mémorial canadien de Vimy, dans le Pas-de-Calais, le 9 janvier 2025 ( AFP / Denis Charlet )

La vigilance orange neige-verglas a été levée vendredi pour les Hauts-de-France, mais le froid persiste après un épisode neigeux dans la région qui a causé au moins un mort et plusieurs dizaines de blessés légers.

Six départements restaient par ailleurs en vigilance orange crues vendredi à 22H00: l'Aisne, le Val-d'Oise, l'Eure et le Calvados, ainsi que l'Ille-et-Vilaine et le Maine-et-Loire.

Bien que le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme aient quitté vendredi matin la vigilance orange neige-verglas, "les solutions resteront maintenues" en termes d'hébergement d'urgence tant que les températures le nécessiteront, a souligné la ministre du Logement, Valérie Létard, lors d'un déplacement à Saint-André-lez-Lille (Nord) vendredi soir.

Dans le seul département du Nord, 355 places d'hébergement ont été ouvertes, notamment dans des gymnases, grâce au plan Grand froid, a assuré la ministre, "un volume de places travaillé, ajusté quotidiennement (...) pour être augmenté si nécessaire".

Dans ce département, des températures négatives ou proches de l'être sont attendues les quatre prochaines nuits. Le ressenti pourra descendre jusqu'à -8°C, a souligné Valérie Létard.

Une cinquantaine de blessés ont été recensés dans le Nord et le Pas-de-Calais entre le début de l'épisode neigeux, mercredi, et vendredi matin, selon la préfecture des Hauts-de-France et celles des deux départements.

Des maisons inondées à Feuguerolles-Bully, dans le Calvados, le 9 janvier 2025 ( AFP / LOU BENOIST )

Une personne sans domicile fixe a été retrouvée morte jeudi matin à Valenciennes.

Le lien n'était pas formellement établi, en revanche, entre l'épisode neigeux et le décès d'un homme d'une cinquantaine d'années sur la voie publique à Croix, dans la métropole lilloise, selon la préfecture du Nord.

Les températures ont été largement négatives en fin de nuit de jeudi à vendredi dans la moitié nord des Hauts-de-France, avec entre -2 et -5 °C relevés et jusqu'à -7,1 °C à Fiefs (Pas-de-Calais), a noté Météo-France.

La "quasi totalité" des foyers affectés par des coupures d'électricité dans la région ont été de nouveau raccordés depuis jeudi en fin de soirée, selon une porte-parole d'Enedis interrogée vendredi par l'AFP.

Jeudi en début de soirée, Enedis avait recensé encore 1.200 foyers privés de courant à cause des chutes de neige, principalement dans le Nord et le Pas-de-Calais.