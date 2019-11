Neige précoce dans le Sud-Est : «Cela ne présage en rien d'un hiver plus neigeux»

Des centaines de milliers d'habitants sans électricité, des transports très perturbés... Même si plus aucun département n'est placé en vigilance orange par Météo France ce vendredi matin, l'épisode neigeux en cours depuis jeudi dans le centre et le sud-est de la France a été particulièrement important et a toujours d'importantes conséquences.Il est même très rare pour cette période de la saison, nous explique Christelle Robert, prévisionniste pour Météo France. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'hiver sera particulièrement neigeux.Cet épisode est-il terminé ? CHRISTELLE ROBERT. Le plus gros est passé. On pourra encore avoir, demain, des accumulations de neige, mais sur des plateaux dans le Limousin. On peut s'attendre à avoir 5 ou 10 cm de neige, à 700 m d'altitude. Pour l'instant, il n'y a pas de vigilance orange, mais ça pourra évoluer dans la journée.En quoi ces importantes couches de neige sont-elles inhabituelles pour cette saison ? On a battu, par endroits, des records de précocité. À la station de Lyon-Bron, on n'avait jamais eu 3 cm de neige durant une première quinzaine d'octobre. Idem à Grenoble-St Geoirs, avec 21 cm de neige. C'est inédit, mais ça correspond à ce qu'on avait prévu. #Neige Centre-Est nullnull Ce matin à 10 h, on relève:null 21 cm à #Grenoble-St-Geoirs (Grenoble @ESRF_FR)null 15 cm à #Lyon-St-Exupery. null 11 cm à #SaintEtienne-Boutheonnull 10 cm à #SaintChamond-P null 6 cm à #Amberieunull https://t.co/MRTIKRI1hn pic.twitter.com/xaGU8dPPZ1-- Météo-France (@meteofrance) 15 novembre 2019On avait déjà observé de la neige en plaine en octobre et en novembre l'an dernier, mais pas autant. Par exemple, 6 cm à Grenoble-St Geoirs (Isère) le 29 octobre, puis 10 cm le 20 novembre 2018. Comme s'explique le phénomène actuel ?On avait déjà de l'air assez frais sur le pays, en dessous des normales de saison. Il y a aussi eu un vaste système ...