Neige et verglas : un mort en Bourgogne, 22 départements en orange

Météo-France a placé 30 départements en vigilance orange neige-verglas en raison d'une perturbation qui va toucher en particulier le nord et l'est du pays ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Un jeune homme de 20 ans est décédé, samedi sur l'A6 en Bourgogne, dans un accident vraisemblablement dû à la perturbation qui traverse le nord et l'est de la France en ce dernier week-end des vacances de Noël, entraînant le placement d'une vingtaine de départements en vigilance orange neige-verglas.

D'importantes pluies verglaçantes, qui ont entraîné la coupure de plusieurs autoroutes en Bourgogne, samedi soir, semblent être à l'origine d'un carambolage de trois véhicules sur l'A6, dans le sens Paris-Lyon, à hauteur de Mercueil (Côte d'Or).

Le conducteur d'un des véhicules, un jeune homme de 20 ans, est décédé, tandis que quatre autre personnes ont été légèrement blessées, dont un enfant 6 ans, ont indiqué les pompiers.

Selon un bilan à 21h30, tandis que les pluies verglaçantes étaient sur le point de se terminer selon les services météos, seize accidents de la route ont été recensés en Côte d'Or, provoquant soixante victimes dont, outre le jeune homme décédé, deux blessés graves.

Sur l'ensemble du pays, et selon un nouveau bulletin météo diffusé à 22h00, 22 départements étaient encore placés en vigilance orange jusqu'à minuit. Seuls 14 le seront encore à partir de cette heure et jusqu'à 06h00 dimanche, selon Météo France.

Les Yvelines, l'Essonne, Paris et petite couronne sont ainsi sortis de la vigilance orange.

"Une perturbation associée à une masse d'air doux est en train de balayer l'ensemble du pays, dans une direction sud-ouest / nord-est, durant la nuit de samedi à dimanche. Cette perturbation va venir rencontrer une masse d'air froid sur le nord du pays, provoquant des chutes de neige et surtout des pluies verglaçantes pendant quelques heures, le temps que l'air doux gagne définitivement", précise l'agence.

A 22H, ne restaient donc en vigilance orange que l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, l'Eure, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, les Vosges, le Territoire de Belfort et le Val-d'Oise.

Quatorze d'entre eux seront encore en orange jusqu'à dimanche 6H00: Aisne, Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Vosges et Territoire de Belfort.

Météo-France prévoit des chutes de neige "généralement assez brèves", mais avertit qu'"elles peuvent être plus persistantes sur les départements frontaliers du Grand-Est, pouvant donner jusqu'à cinq centimètres au sol". Des pluies verglaçantes pourront ensuite durer "entre une et trois heures".

Dans plusieurs régions, les autorités ont limité les vitesses autorisées sur les routes.

En Ile-de-France, la vitesse est abaissée de 20 km/h de 17H00 à minuit, sur l'ensemble du réseau, sauf le périphérique.

La préfecture de police recommande de privilégier les transports en commun, d'équiper sa voiture de pneus neige et de prévoir un "équipement minimum (vêtements chauds, nourriture, eau)".

Dans les Hauts-de-France, entre samedi 19H00 et dimanche 6H00, les véhicules de moins de 3,5 tonnes devront limiter leur vitesse à 110 km/h sur les portions d'autoroute normalement limitées à 130 km/h et à 90 km/h sur les portions d'autoroute et de routes nationales normalement limitées à 110 km/h.

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne devront quant à eux pas dépasser 80 km/h sur les routes nationales et autoroutes de la région et auront interdiction de dépasser.

Même interdiction de dépasser et vitesse réduite de 20 km/h pour ceux de plus de 7,5 tonnes dans l'Eure.