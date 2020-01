Neige et verglas : la dépression Gloria met les Pyrénées-Orientales en alerte

De la neige, du verglas, mais aussi de la pluie et un risque d'inondations. La dépression Gloria qui sévit en Méditerranée commence à toucher le sud de la France.Météo France place ainsi ce lundi le département des Pyrénées-Orientales en vigilance orange (niveau 3 sur 4) en raison de la neige et du verglas. Les départements voisins de l'Ariège et de l'Aude sont en vigilance jaune (niveau 2 sur 4) pour les mêmes phénomènes. Météo France L'alerte commence véritablement à partir de ce lundi soir. Mais de premières précipitations concernent déjà la région. La limite pluie-neige s'abaissera très bas, sous les 300 m d'altitude. A cette hauteur, la couche de neige devrait atteindre les 10 cm ; vers 1 000 mètres elle grimpera jusqu'à 30 cm.« En matinée de mardi, l'air plus doux gagne tout le département. La limite pluie-neige remontera au-dessus des 1 000 m pour se situer vers 1 300 m à 1 500 m à la mi-journée. L'épisode neigeux sera alors remplacé par un épisode pluvieux notable sur ce département », met en garde l'organisme météorologique.Fortes précipitations en CorseD'ici jeudi, Météo France estime que le cumul de précipitations atteindra, voire dépassera les 300 mm, soit 300 litres par mètre carré. Une telle quantité en si peu de temps est grandement susceptible de causer des inondations et des glissements de terrain. Au-dessus de 1 800 m d'altitude, les hauteurs de neige oscilleront entre 1 m et 2,5 m. Par ailleurs, cette dépression provoquera de fortes vagues et des précipitations importantes en Corse également. Ce soir, début d'un épisode de #pluies intenses et forte #neige dans les #PyreneesOrientales: loc. +300mm en 72h (1m à 2,5m de neige en montagne) prévus d'ici jeudi. Fort risque d'#avalanches à suivre. #Episodemediterraneen #GloriaRestez informés. https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/Ig3AEIoyhU-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 20, 2020La neige a déjà ...