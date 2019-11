Neige et pluies : 11 départements en vigilance orange

Onze départements sont concernés par une alerte Météo-France. En effet, la Drôme, l'Ain et l'Isère, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et les Alpes-Maritimes sont placés en alerte orange. La Drôme, l'Ain et l'Isère, la Saône-et-Loire, le Rhône, l'Ardèche et la Loire pour des « chutes de neige importantes et précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles pour la région risquant de perturber fortement les diverses activités. » Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes pour un « épisode pluvio-orageux ».Le temps sera fortement pluvieux jeudi sur l'ensemble du pays avec des chutes de neige en basse altitude dans l'est, selon les prévisions mercredi de Météo-France. Dans la matinée, la perturbation s'étendra des Pyrénées au Nord-Est, avec des pluies assez soutenues. Sur les massifs pyrénéens, des chutes de neige sont attendues à partir de 800-900 m, et vers 800 m sur le Limousin. Sur la façade est, le temps restera perturbé toute la journée. Sur le Nord-Est, quelques chutes de neige tomberont du Jura aux Vosges à basse altitude, avec des quantités plus importantes sur le Jura en soirée.