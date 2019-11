Neige en Rhône-Alpes : le courant rétabli partout ce vendredi soir, promet Enedis

Pour certains foyers de la région Rhône-Alpes, la panne liée aux chutes de neige de la semaine passée n'en finit pas. Cela fait plus d'une semaine que certains domiciles sont privés d'électricité.Sous pression, le distributeur public d'électricité Enedis a promis ce vendredi soir un retour à la normale, alors qu'il restait depuis la veille moins de 1000 foyers toujours plongés dans le noir.« La totalité des clients est en train d'être réalimentée, on est sur les derniers clients. Nos salariés sont encore sur le terrain. Ce sera fait ce soir », a assuré peu avant 20h30 une porte-parole du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, jointe par l'AFP.Les derniers clients dans la Drôme« Nous sommes en train de réalimenter les derniers clients dans la Drôme, a aussi assuré au Parisien Enedis, peu après 22 heures. Les équipes restent mobilisées sur le terrain pour mener à bien les travaux de consolidation et de sécurisation du réseau et sont vigilantes vis-à-vis des sérieuses alertes de l'épisode cévenol (nom donné au phénomène météo qui se produit surtout en automne, à l'origine d'orages violents au-dessus du massif des Cévennes, NDLR) qui est en cours. » LIRE AUSSI > « On vit avec nos enfants par 13 degrés » : la galère des habitants du Sud-Est toujours privés d'électricitéLes dernières difficultés étaient concentrées sur la Drôme, le département le plus touché avec l'Ardèche par les chutes de neige du 14 novembre. L'Isère, l'Ain, la Loire et le Rhône n'avaient pas été épargnés également.Quelque 2000 agents sont toujours mobilisés, aidés d'autres corps de métiers et notamment de techniciens EDF de la centrale nucléaire du Tricastin, spécialistes du branchement et de l'entretien de groupes électrogènes, a indiqué le préfet de la Drôme, qui a reçu la visite en journée de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.« Une exaspération ...