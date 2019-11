Neige dans le Sud-Est : 145 000 foyers toujours privés d'électricité

La lumière revient progressivement, mais 145 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce samedi à la mi-journée dans le sud-est de la France. Ils étaient 170 000 dans ce cas dans la matinée.Ces habitations sont situées dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône, la Loire et les Alpes-de-Haute-Provence, et elles paient les conséquences des importantes chutes de neige tombées depuis jeudi.2 200 techniciens d'Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, sont mobilisés sur le terrain. La société nous précise que 500 agents sont actuellement sur place, tandis que 1 700 sont venus en renfort d'autres régions. null#Episodeneigeux à 12h30: 145 000 foyers restent privés d'électricité principalement sur Drôme, Isère, Ardèche, Rhône et Loire. pic.twitter.com/7tSOcHUpr1-- Enedis (@enedis) 16 novembre 2019Dans la journée de vendredi, le courant a déjà pu être rétabli dans 140 000 foyers, puis 20 000 supplémentaires dans la nuit de vendredi à samedi, et encore 25 000 de plus ce samedi matin.Plus de 36 heures après les premières coupures, on vient donc tout juste de dépasser les 50 % de foyers rétablis. La moyenne est plutôt d'atteindre « 50 % en 24 heures, puis 80 % en 48 heures », reconnaît le directeur de la communication d'Enedis, Robin Devogelaere-Pozzo. Transports perturbés et neige lourdeLe responsable explique que les conditions de travail sont très compliquées, notamment en raison de la nature de la neige, composée de gros flocons. Cela est dû au phénomène d'isothermie qu'a connu la région, c'est-à-dire lorsque la pluie refroidit elle-même l'atmosphère. Cette neige « est lourde et collante, et le problème est qu'elle abîme beaucoup les branches des arbres et les lignes électriques », nous indiquait vendredi Christelle Robert, prévisionniste pour Météo France. « La neige va progressivement se coller autour du câble et le faire un peu tourner. Le câble va vriller, ...