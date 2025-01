Neige dans le Nord et le Pas-de-Calais: deux morts, une vingtaine de blessés

Une voiture sur l'autoroute A26 entre Calais et Arras sous la neige, le 9 janvier 2025 ( AFP / DENIS CHARLET )

Deux personnes sont décédées dans le Nord et au moins 23 ont été blessées légèrement dans le Nord et le Pas-de-Calais au cours de l'épisode neigeux qui frappe ces deux départements depuis mercredi.

Dans le Nord, "une personne a chuté sur la voie publique et a heurté sa tête violemment". Malgré les premiers secours "elle est décédée", a indiqué la préfecture du Nord dans un communiqué.

En outre, "une personne sans domicile fixe a été retrouvée décédée au petit matin sur la commune de Valenciennes".

A 11H00, la préfecture a recensé 12 accidents de la route et huit chutes de personnes sur la voie publique. Elle signale également "sept interventions relatives à un court-circuit sur la voie publique", quatre inondations et une chute de matériaux sur la voie publique.

Des piétons marchent sur des chemins enneigés à Vimy, dans le nord de la France, le 9 janvier 2025 ( AFP / Denis Charlet )

Plus tôt dans la matinée, la préfecture du Pas-de-Calais a de son côté fait état de trois blessés légers, dont la voiture est tombée dans un fossé jeudi soir à Marck, à côté de Calais.

"Quelques autres accidents matériels sans gravité ont également eu lieu, essentiellement sur le réseau secondaire", a précisé la préfecture de ce département dans un communiqué.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la vigilance orange pour neige-verglas a débuté mercredi, la neige tenait au sol jeudi midi, a constaté l'AFP. Météo-France relève "entre un et trois centimètres" de neige, voire localement cinq centimètres "sur les hauteurs et les contreforts de la Somme".

Dans les deux premiers départements, la vigilance orange doit être temporairement levée à midi.

Mais le Nord et le Pas-de-Calais, accompagnés cette fois de la Somme, repassent en vigilance orange neige-verglas à partir de 22H00 jeudi et jusqu'à vendredi 10H00, en raison d'un "regel marqué" attendu avec l'arrivée du froid, a indiqué l'organisme météorologique dans son dernier bulletin.

Les départements voisins pourront être également concernés par ce risque de regel significatif.

À 7H00, 1.400 clients étaient privés d’électricité dont la plupart dans le Pas-de-Calais, a indiqué Enedis à l'AFP.

Cet épisode hivernal est "non exceptionnel pour les régions concernées" mais "suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", notait Météo France jeudi matin.

- Transports scolaires à l'arrêt -

Les transports scolaires et les lignes de transport interurbain par autocar ont été suspendus à nouveau jeudi dans le Nord et le Pas-de-Calais, et des perturbations sont envisageables dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, a indiqué la Région Hauts-de-France.

Le mémorial dédié aux soldats canadiens morts à Vimy lors de la première guerre mondiale, sous la neige le 9 janvier 2025 ( AFP / Denis Charlet )

La circulation des poids lourds est interdite "sur l'ensemble du réseau routier secondaire" dans les deux premiers départements jusqu'à jeudi midi.

La vitesse des véhicules de moins de 3,5 tonnes a été abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales des Hauts-de-France.

Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les dépassements ont été interdits et la vitesse maximale autorisée plafonnée à 80 km/h sur les autoroutes et routes nationales de toute la région, selon le même arrêté préfectoral.

A Lille, la neige qui a recouvert dès mercredi soir toits et trottoirs d'un fin manteau blanc, est tombée à nouveau jeudi matin.

"Je vais toujours au travail en métro et en bus. Ce matin, j'ai commencé les ménages une heure plus tôt, à 7H au lieu de 8H, au cas où les bus ne pourraient plus rouler ce soir à cause du verglas", témoigne dans le centre Laura, 34 ans, agent d'entretien.

Dans le Pas-de-Calais, certaines routes étaient passablement enneigées, ont constaté des journalistes de l'AFP, et les terrils avaient viré au blanc.

Quelques flocons sont tombés jusque dans le centre de Paris en milieu de matinée, sans tenir au sol.

Par ailleurs, sept départements sont désormais placés en vigilance orange crues, synonyme de risque de débordements importants de cours d'eau : l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Ille-et-Vilaine, les Deux-Sèvres et la Vendée.

Vendredi, une nouvelle perturbation aborde le nord-ouest du Pays et "des chutes de neige sont attendues le long d'un axe allant de la Normandie à la Bourgogne", a annoncé Météo France, qui note aussi des chutes de neige importantes dans les Alpes.