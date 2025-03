Neige dans le Massif central: la Creuse toujours en vigilance orange

Une voiture roule sur une route après une chute de neige à Saint-Etienne, dans le sud-est de la France, le 15 mars 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Après un retour de la neige dans le Massif central, la Creuse reste en vigilance orange neige-verglas, alors que le suivi s'est achevé pour le Puy-de-Dôme, a annoncé Météo-France samedi soir.

"Sur la Creuse il va continuer de neiger jusqu'en début de matinée de dimanche, surtout sur le nord du département, la neige s'abaissant vers 200 m dans la nuit, c'est-à-dire sur l'ensemble des zones", indique l'organisme dans son dernier bulletin de 22H00.

La fin de la vigilance orange dans la Creuse est prévue dimanche à 10H00.

"Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures minimales attendues sont de l'ordre de 0 à -2°C. Un regel des chaussées est donc attendu", est-il précisé.

La circulation routière, perturbée sur les routes dans la matinée dans les monts du Lyonnais, est revenue à la normale, mais elle reste délicate aux monts du Forez, selon inforoute42.

Sur les axes routiers principaux et en ville, les conditions de circulation sont considérées comme normales à délicates.

La neige est tombée dans la nuit de vendredi à samedi, particulièrement sur la ville de Saint-Etienne, toute recouverte d'un manteau blanc, à la joie des promeneurs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une personne promène son chien dans un parc après une chute de neige à Saint-Étienne, dans le sud-est de la France, le 15 mars 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"On a été assez surpris, on ne pensait pas qu'il allait neiger dans la nuit autant, donc on a réveillé les enfants et on est allé faire de la luge et s'amuser dans la neige", a raconté à l'AFP Julie, une habitante stéphanoise, qui n'a pas souhaité donner son nom, venue se promener dans le Parc de l'Europe.

"C'est tout blanc, c'est magnifique. Aujourd'hui, quand j'ai ouvert la fenêtre, waouh, c'est génial, j'ai dit qu'il faut qu'on y aille, on y va", a raconté Shu, en jouant avec une boule de neige en forme de cœur.