Négocier son salaire : «J'ai changé d'entreprise pour être mieux payé»

Tran Luu le reconnaît sans honte. « Le niveau de mon salaire futur a été déterminant quand j'ai dû choisir mon orientation après le bac. » Aujourd'hui âgé de 37 ans, ce technicien dans l'informatique, titulaire d'un BTS, ne regrette pas le choix qu'il a fait à 20 ans. Parisien d'origine, il a fait ses études entre Bordeaux (Gironde) et Paris, ne s'est jamais retrouvé au chômage et en une dizaine d'années et a connu une progression salariale non négligeable.En choisissant de changer d'entreprise, fin 2019, il a fait un bond important au niveau salarial. « Lors de mon entretien d'embauche début décembre, le directeur des ressources humaines m'a proposé 2600 euros nets mensuels, bien plus intéressant que mon salaire précédent, se félicite-t-il. Mon expérience dans le support informatique a payé, j'estime que j'ai maintenant un salaire correct pour mon âge. » Le jeune homme gagne désormais presque 500 euros de plus chaque mois pour une durée hebdomadaire du travail inchangée, c'est-à-dire 35 heures. LIRE AUSSI > Les 20 métiers dont la rémunération va augmenter le plus en 2020A l'origine, ce passionné d'informatique se voyait plutôt comme développeur, c'est-à-dire dans la conception d'applications et de programmes informatiques. « Mais quand j'ai commencé à chercher du travail, à partir de 2008, la France était en pleine crise et avec l'explosion de la bulle Internet, il a été plus facile pour moi de me tourner vers le support (NDLR : le dépannage et la maintenance du matériel informatique). Aujourd'hui, je ne me verrais pas changer, je préfère rester cohérent. »Le « coup d'après »Après deux années comme dépanneur informatique indépendant, puis comme informaticien intérimaire, Tran a trouvé en 2010 une entreprise où il a eu envie de s'investir et où il a été recruté pour 1900 euros nets mensuels. « J'ai plusieurs fois demandé une augmentation sans ...