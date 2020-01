Négocier son salaire : «Certains secteurs connaissent des hausses de 5% à 6% par an»

Isabelle Bastide, présidente de PageGroup France, spécialiste du recrutement, analyse l'évolution des salaires en France. Elle prévoit en 2020 une hausse de 2 % à 3 % en moyenne, comme ce fut le cas en 2019. Mais là où « les offres d'emploi sont plus nombreuses que les candidats », les employeurs sont obligés de mettre la main à la poche « pour conserver leurs talents ».Peut-on dire que les salaires augmentent actuellement en France dans le secteur privé ?ISABELLE BASTIDE. Les rémunérations ont augmenté de façon homogène ces deux dernières années. Tous les métiers sont concernés. Cette hausse, qui a débuté en 2015, se situe depuis entre 2 % et 3 % chaque année. Certains secteurs comme l'informatique, le numérique, les métiers de la data ou la cybersécurité peuvent connaître des hausses de salaire de l'ordre de 5 % à 6 %.Pourquoi ces secteurs en particulier ?Ce sont des secteurs en pleine évolution, où les connaissances technologiques ne cessent d'évoluer et où il y a une pénurie de candidats. Autre exemple : le secteur de la paye avec les métiers de comptable ou d'expert-comptable. Les offres d'emploi sont plus nombreuses que les candidats et pour conserver leurs talents, les entreprises sont obligées d'augmenter les salaires de manière significative. Un fossé se creuse de plus en plus entre les profils des jeunes qui sortent d'école et les postes proposés. LIRE AUSSI > Les 20 métiers dont la rémunération va augmenter le plus en 2020Comment expliquer cette tendance à la hausse ?Avant 2015, et ce, dans le sillage de la crise financière mondiale, les salaires ont connu dans notre pays une longue période de stagnation. Depuis, certains secteurs d'activité ont rattrapé leur retard. Il y a eu aussi un accroissement des talents, des difficultés de recrutement...Le chômage est particulièrement faible chez les cadres. Quand on est cadre aujourd'hui en France, a-t-on davantage de chance de voir ...