Négociations salariales : la CGT demande au gouvernement de "sévir"sur les branches et entreprises réticentes

Seules 55 branches professionnelles sur 164 ouvriront des discussions au point d'étape acté mi-décembre.

Sophie Binet à Carcassonne, le 7 juillet 2026. ( AFP / LOIC VENANCE )

"Les négociations dans les branches ne se tiennent pas dans les délais fixés par le gouvernement", a déclaré Agathe Le Berder, membre du bureau confédéral de la CGT, lors d'une conférence de presse au siège du syndicat à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Selon le propre décompte du syndicat, seules 55 branches sur 164 avec une grille salariale débutant sous le salaire minimum à partir de décembre, auront ouvert des négociations salariales d'ici au point d'étape prévu par le ministère du Travail le 15 décembre.

"C'est maintenant qu'il faut retirer des aides publiques", a affirmé la syndicaliste, demandant que "le bénéfice des exonérations de cotisations sociales soit retiré aux secteurs qui sont incapables d'augmenter les salaires".

"Il faut sanctionner toutes celles qui refusent de conclure des accords, qui refusent d'augmenter l'ensemble des salaires ", a renchéri la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, exigeant "des augmentations pérennes, pas des primes ou des mesurettes".

Alors qu'un nouvel appel à mobilisation a été lancé pour mardi 1er décembre par l'intersyndicale de la fonction publique et plusieurs syndicats, dont la CGT et la CFDT, pour le privé, "nous allons continuer à mobiliser pour que ces négociations se fassent sous la pression", a affirmé la secrétaire générale.

La "colère sociale inédite qui traverse notre pays", avec des millions de personnes mobilisées dans les manifestations successives depuis fin septembre, "a permis que le débat se centre sur la question des salaires, mais nous n'allons certainement pas laisser le patronat refermer cette séquence", a-t-elle ajouté.

Inciter le patronat à négocier

Après des semaines de mobilisation lycéenne et sociale, le gouvernement avait annoncé le 9 novembre, à l'issue d'une conférence sociale avec syndicats et patronat, un coup de pouce au Smic, un geste inédit depuis 2012.

Le décret actant le relèvement du salaire minimum obligatoire de 1,6 % au 1ᵉʳ décembre, à 1.897,35 euros mensuels, a été publié jeudi au Journal officiel . En ajoutant les augmentations automatiques, liées à l'accélération de l'inflation, intervenues en janvier et en juin, le salaire minimum français a été augmenté de 5,3% en 2026.

Pour la CGT, "l'ensemble des niveaux de salaire" devrait être revalorisé du même ordre de grandeur.

Avec ce geste sur le Smic, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur l'ensemble des salaires, en poussant à des négociations salariales dans les branches professionnelles et les entreprises. "Cette dynamique a débuté et doit toucher tous les niveaux de rémunérations", a encore insisté mercredi 25 novembre le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

Pour inciter le patronat à négocier, le gouvernement a publié le 10 novembre un décret longtemps attendu pour appliquer une mesure du budget 2026 de la Sécurité sociale prévoyant un calcul moins favorable des allègements de cotisations patronales dans les branches où les minima restent inférieurs au Smic.

Mais, pour les syndicats, ce décret ne va pas assez loin, notamment avec des périodes d'observation de plusieurs mois, la CGT réclame le raccourcissement à deux mois du délai avant l'application de sanctions.

En l'état, "ce fameux décret du gouvernement ne fait peur à personne: ce n'est pas une arme nucléaire, mais un pistolet à eau", a critiqué Sophie Binet.