Négociations commerciales: Le Maire vise une loi "courant octobre"

Dans le cadre de la lutte contre l'inflation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire vise "courant octobre" pour un nouveau texte de loi encadrant les négociations commerciales entre distributeurs et industriels devant aboutir d'ici la fin de l'année.

"Il y aura un texte de loi, sans doute dans le courant du mois d'octobre, pour avancer ces négociations commerciales qui devaient finir en mars 2024 et qui finiront à la fin de l'année 2023, à une ou deux semaines près", a déclaré Bruno Le Maire sur BFM TV.

"Dans ce bras de fer où chacun se renvoie la balle, distributeurs-industriels, il fallait mettre un coup d'arrêt", a ajouté le ministre, "industriels et distributeurs doivent jouer le jeu et ce jeu sera contrôlé et sanctionné le cas échéant".

"On va accélérer la lutte contre l'inflation et stopper définitivement la spirale inflationniste", a-t-il assuré.

"Nous avons obtenu des distributeurs et industriels qu'ils doublent le nombre de références sur lesquelles les prix seront bloqués ou les prix baisseront", a-t-il rappelé. "La baisse des prix et blocage des prix sur 5.000 références, cela doit être tout de suite", a-t-il dit.

Pour le ministre de l'Economie, "dès la semaine prochaine, au ticket de caisse, nos compatriotes doivent se dire +ça arrête de flamber+".

Concrètement, le nombre de produits en baisse "dépendra des enseignes", a précisé M. Le Maire. "Sur les trois plus grandes enseignes ce sera de l'ordre de 800 à plus de 1000 références", a-t-il dit.

Concernant la loi Descrozaille au sujet de laquelle le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, nouveau président de la fédération professionnelle des supermarchés (FCD), demande un moratoire, Bruno Le Maire a rappelé que "c'est aux parlementaires qu'il faut s'adresser".

"Il y a une disposition (de cette loi) à laquelle je suis opposé, c'est celle qui limite les promotions sur les produits d'hygiène", a-t-il souligné.

Tous les ans de décembre au 1er mars, les supermarchés et leurs fournisseurs négocient les conditions auxquelles les premiers achètent aux seconds les produits vendus le reste de l'année aux consommateurs.

Le gouvernement a donc décidé, après discussions avec les représentants des deux secteurs d'activité, d'avancer les négociations annuelles pour 2024.