Nedim Remili, Isaïa Cordinier, amis et champions de père en fils

Il était « comme un fou ». Quand il a appris cet été qu'Isaïa Cordinier s'engageait à Nanterre pour deux saisons, Nedim Remili a été « heureux comme un gamin ». « J'ai immédiatement relayé l'info sur les réseaux sociaux, j'ai appelé mes potes et ma famille, confie l'international tricolore de handball. On allait enfin se voir plus souvent. »Le robuste arrière international du PSG handball (24 ans, 1,95 m) et le spectaculaire ailier de Nanterre 92 basket (23 ans, 1,96 m) se connaissent depuis l'enfance. Leurs pères, l'international Stéphane Cordinier et Kamel Remili, étaient frères d'armes au club de Créteil handball au début des années 1990. Même s'ils ne pratiquent pas la même discipline - « c'est un traître », se marre Nedim -, les fistons ont perpétué le lien « naturellement ». « Isaïa est comme un frère, un frère jumeau », précise l'aîné de 8 mois.Leurs premiers souvenirs communs ? La question s'apparente à une colle pour les deux compères réunis à notre invitation début décembre dans une brasserie de la Porte de Saint-Cloud. « On a dû prendre nos premiers biberons ensemble, sourit Remili. Sa mère a changé ma couche, m'a bordé.» « Je pense qu'on devait déjà être côte à côte dans le ventre de nos mères quand elles venaient voir jouer nos pères, rigole son acolyte. Et après, on pleurait ensemble dans les poussettes. » Isaïa et Nedim se connaissent depuis l'enfance./DR Leur relation aurait pu souffrir du départ de Stéphane Cordinier pour l'Allemagne en 1998. Mais les deux chefs de clan sont restés fidèles en amitié. « Dès qu'on venait sur Paris pour fêter Noël, on passait une journée avec eux », se souvient Isaïa. Quand la famille Cordinier s'installe ensuite dans le sud de la France, où l'ancien international (72 capes, médaillé de bronze au Mondial en 1997) devient éducateur sportif, leur maison devient le lieu incontournable pour les ...