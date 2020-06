Near Live Clips et football en kit

Lors du dernier appel d'offre des droits TV de la Ligue 1, Free a, sans trop faire de bruit, mis la patte sur le lot des " near live clips ", qui permettra à ses abonnés de regarder les buts et les meilleures actions des matchs du championnat en quasi direct. Prix de l'opération ? 50 millions d'euros. Soit pas grand chose, pour une offre qui pourrait peut-être furieusement secouer le paysage audiovisuel footballistique français.

Du foot en clip et en kit

C'est bien connu, il y a plusieurs façons de se jeter à l'eau. Il y a d'abord ceux qui ne s'embarrassent pas de la subtilité et foncent tête la première dans la mer agitée. Et puis il y a les sages, ceux qui craignent l'hydrocution ou les rochers planqués sous les vagues. Quand il a fallu plonger dans la tempétueuse aventure des droits TV, Free (plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires) a donc choisi l'option raisonnable, en dépensant seulement 50 millions d'euros pour acquérir auprès de la LFP les droits de diffusion du lot 6 . Ce dernier permet à l'opérateur de proposer "" auprès de ses abonnés fixes et mobiles "". Plus précisément : Free va pouvoir diffuser lesdits buts et actions dans des clips de 30 secondes, diffusés avec un différé d'au moins une minute par rapport au direct. Autre information importante : la firme de Xavier Niel pourra proposer jusqu'à 60 clips par match. Ce qui constitue dans l'absolu un temps effectif de 30 minutes par rencontre. Voilà qui fait beaucoup et qui incite à se demander si cette option, baptisée "", n'est pas appelée à cartonner auprès d'une certaine audience de spectateurs, pour qui passer 90 minutes devant un Brest-Dijon a des airs de purgatoire télévisuel.Conceptuellement, la chose, à savoir transformer un match lambda en une rencontre regardable en pièces détachées, peut faire hurler. Elle n'est pourtant pas nouvelle en France : lors du précédent appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 couvrant la période 2016-2020, ce fameux lot 6 des droits était déjà en vente et avait trouvé un acquéreur. À savoir, beIN Sports, qui était un diffuseur majeur de la Ligue 1. Ce qui n'est pas le cas de Free aujourd'hui. ", relève l'ancien directeur