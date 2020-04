Ne tirez pas sur les Parisiens !

De nombreux Parisiens se sont découvert une passion pour la course à pied pendant le confinement. À Paris, le 19 mars. © Yann Castanier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Encore une information que l'on nous avait bien cachée ! Ce n'est pas un, mais deux fléaux qui circulent actuellement sur le territoire français : le Covid-19 et les Parisiens. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces Parisiens ? Ils viennent jusque dans nos régions, voler nos pâtes et squatter nos respirateurs... Après un mois de confinement, il faut admettre l'évidence et s'en réjouir : nous n'avons manqué ni de pâtes ni de respirateurs. En revanche, la réputation des Parisiens dans le pays a dépassé sa cote d'alerte, passant de « mauvaise » à « exécrable », un coup à maquiller ses plaques d'immatriculation et à emménager définitivement à la campagne.

Ennemi public numéro un

Sportif bidon, vacancier opportuniste, héliotrope indiscipliné ou consommateur excessif de papier toilette..., il n'aura pas fallu trois jours à ces salauds de Parisiens - il est vrai souvent agaçants - pour devenir une figure consensuelle de détestation. Ceux qui en appelaient à la concorde nationale pourront toujours se rabattre sur un bouc émissaire confortable : l'ennemi public numéro un, c'est désormais le Parisien. Le casting fut rapide : le Parisien, jamais très loin de la cuisse de Jupiter, est de partout autant que de nulle part, il fera parfaitement l'affaire. Et si nous prenions, juste une seconde, la défense de ces sans-gêne mal-aimés ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un vrai Parisien lorsque l'on

