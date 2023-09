Ne ratez pas le train Japon 2026 !

Large vainqueur de l’Allemagne et de la Turquie durant cette trêve automnale, le Japon poursuit son excellente dynamique entamée lors de la dernière Coupe du monde. En attendant de viser celle de 2026.

Les matchs amicaux revêtent généralement une symbolique forte, lorsque les défaites s’accumulent. Demandez-donc aux Allemands, défaits trois fois consécutivement en préparation de leur Euro, et obligés de se séparer d’Hansi Flick avant de sauver les meubles contre les Bleus en amical. À l’inverse, les effets positifs de ces matchs ne sont que trop rarement évoqués. De façon bien malheureuse. Ainsi, parmi les bourreaux de l’Allemagne se cache le Japon, facile vainqueur de la Nationalmannschaft samedi dernier à la Volkswagen Arena de Wolfsburg (1-4). Une sélection dont la dynamique récente impressionne, et dont les bons résultats pourraient enfin lui permettre de briser ce plafond de verre d’éternelles promesses, pour l’établir en outsider véritable d’ici 2026.

Seul compte le résultat

Alors, le Japon champion des matchs amicaux ? Peut-être diront les plus pessimistes. À leur crédit, il est vrai que battre le Salvador (6-0) ou un Pérou en déliquescence totale (4-1) n’est pas le plus grand des exploits. Mais quand on enquille l’Allemagne, la Turquie (4-2) et que l’on tient en échec l’Uruguay (1-1) sur les trois dernières fenêtres internationales, les motifs d’espoirs sont plus que criants. Sur les six matchs disputés en 2023, le bilan est d’ailleurs sans équivoque : quatre victoires, un nul, une défaite (1-2 face à la Colombie). Mieux, le tableau de statistiques affiche 20 buts inscrits contre sept encaissés. Pour les Japonais, cette vague de succès offre donc de sérieuses perspectives de stabilité.

La sélection japonaise a enfin atteint un niveau de confiance suffisant pour ne plus avoir peur de ses adversaires. Notre reconstruction est en marche.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com