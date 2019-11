Un document circulant sur Facebook, qui détaille des règles strictes pour les femmes, est une reproduction d'un règlement qui semble avoir été appliqué aux Etats-Unis.

C'est un document d'un autre temps. Ce « contrat de l'institutrice » circule régulièrement sur les réseaux sociaux. Il présente une liste d'une dizaine de conditions auxquelles auraient été soumises les enseignantes en France en 1923. Un ensemble de règles qui accordent peu de libertés, notamment en matière de mœurs.

Ce qu'on lit sur le visuel

Selon ce contrat, une institutrice au début du XXe siècle devait être un modèle de pudeur, et notamment dans son comportement hors de l'école. On apprend qu'elle n'a pas le droit de sortir le soir, de fréquenter des hommes, ou de se marier « sans quoi le présent contrat sera annulé sur-le-champ ».

Il lui est également défendu de fumer, de boire ou de monter dans une voiture « avec un homme autre que son frère ou son père ». L'enseignante est tenue de ne pas attirer l'œil avec ses vêtements, elle n'a pas le droit de « porter des couleurs vives » et des robes trop courtes. Cette liste intime aussi de garder l'école propre en frottant « le plancher avec de l'eau chaude et du savon une fois par semaine ».

Mais ce contrat est-il authentique ? A-t-il vraiment été appliqué en France ?

POURQUOI C'EST FAUX

1. La traduction française d'un contrat écrit en anglais

Une simple recherche sur Facebook affiche plusieurs versions de ce document, certaines en français, d'autres en espagnol ou en anglais.

Parfois, le visuel est jaunâtre, parfois il est gris ou blanc. La police de caractère diffère dans certaines images. Et comme l'avait noté un internaute, le fait qu'un contrat daté de 1923 soit rédigé en Times New Roman a peu de chances d'être authentique. Cette police est apparue pour la première fois dans le journal britannique The Times, en 1932.

