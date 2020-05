Ndende Adama Gueye : "J'aimais déjà le poisson avant de venir aux Féroé"

En février 2008, quand il décolle de son Sénégal natal, Ndende Adama Gueye rêve de faire carrière en Europe. Mais il ne se doute pas qu'on l'attend dans un archipel perdu entre l'Islande et l'Écosse : les îles Féroé. Le choc thermique est ardu. Le Sénégalais veut repartir aussitôt. Pourtant, douze ans plus tard, à 34 ans, il est encore bercé par le vent de l'Atlantique nord. Entretien avec un Féringien d'adoption.

Je suis né en 1983, à Thiès, une grande ville du Sénégal, à 45 minutes en voiture de Dakar. J'ai joué dans toutes les catégories à l'AS Thiès, puis je suis allé au Diaraf de Dakar. En 2002, je suis parti pour un test au Steaua Bucarest par le biais d'un agent qui m'avait repéré. J'y suis resté deux semaines, ça s'est très bien passé, ils voulaient me faire signer un contrat. Mais mon club au Sénégal ne m'a pas laissé partir. Ils ne se sont pas mis d'accord pour des questions d'argent. Alors, je suis rentré. J'étais déçu. J'avais 21 ans. À l'époque, on jouait la Ligue des champions africaine. J'avais "les clés de l'équipe". J'ai gagné le championnat, j'ai joué la finale de la Coupe du Sénégal. J'ai aussi été sélectionné en équipe nationale U21. En 2005-2006, je suis parti faire un essai au Górnik Zabrze. Et là, même chose, on ne m'a pas laissé partir parce que mon club demandait trop d'argent. J'ai attendu la fin de mon contrat au Diaraf de Dakar pour aller tenter ma chance en Europe.Non, jamais ! Quand mon agent m'a proposé de venir faire un essai, j'ai demandé où c'était. On m'a dit :Puis, quand j'ai atterri au Danemark, on m'a dit de prendre un autre vol...Je ne voyais rien des paysages, il faisait nuit. Il était environ 21h. C'était l'hiver. Il faisait froid ! Peut-être moins cinq degrés... Les dirigeants du clubm'ont accueilli. Ils m'ont donné un gilet, parce que je portais un T-shirt. Avec la chaleur qu'il y avait au Sénégal, j'étais parti comme ça... Le surlendemain, en rentrant de l'entraînement, j'ai appelé mon