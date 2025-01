NBA: Wembanyama et les Spurs, une valise avant de quitter Paris

Victor Wembanyama à Paris-Bercy le 25 janvier 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )

L'Acte II pour les Pacers: en clôture de la semaine de NBA à Paris dont il a été la star attendue, Victor Wembanyama et San Antonio ont subi un lourd revers (136-98) dans le deuxième match de saison régulière qui les opposait à Indiana.

Deux jours après sa prestation flamboyante dans un Bercy plein à craquer, "Wemby" s'est à nouveau offert un double-double (20 points, 12 rebonds), mais s'est aussi fait voler la vedette par un géant Tyrese Haliburton (28 points).

Le champion olympique avec Team USA cet été a inscrit pas moins de 16 points d'affilée dans le troisième quart-temps, permettant aux siens de faire définitivement la différence alors que les Spurs avaient un temps refait leur retard.

San Antonio a notamment payé une première période brouillonne et enregistre une 23e défaite cette saison pour 20 succès.

Bien entendu, "Wemby" a encore été largement applaudi et encouragé dans une salle de Bercy encore remplie (15.935 spectateurs) et garnie de célébrités à l'instar du créateur Pharell Williams, de DJ Snake ou de Tony Parker.

Distancés à plusieurs reprises en cours du premier acte, Wembanyama a parfois sonné la révolte, enchaînant notamment un premier panier, avant une interception et un nouveau tir primé qui a reveillé l'Arena parisienne (37-31) dans le deuxième quart-temps.

C'est encore lui qui a inscrit les deux lancers-francs pour égaliser le temps de quelques secondes à 39-39 avant que les coéquipiers de Pascal Siakam ne reprennent le large, 65-60 à la pause.

- Haliburton renversant -

Désireux de rendre cette semaine de NBA à Paris un peu plus belle pour lui, le Français a même permis aux Spurs de passer devant dans le troisième quart-temps (77-76). C'était sans compter sur Tyrese Haliburton, génial trouble-fête qui a enchaîné six paniers de rang pour dessiner un peu plus le succès mérité d'Indiana.

Après une semaine de folie dans la capitale, où il a multiplié les apparitions entre défilé de la Fashion Week, match de foot ou encore photo devant la Tour Eiffel, Victor Wembanyama retrouvera avec ses coéquipiers les parquets américains la semaine prochaine chez les Clippers.

La semaine pourrait à nouveau être spéciale pour l'intérieur des Bleus, en lice pour être désigné remplaçant au All-Star Game le 16 février à San Francisco, après avoir été près de figurer parmi les cinq titulaires de la conférence Ouest.

La décision sera rendue jeudi. Il pourrait ainsi devenir le quatrième Français à prendre part au match des étoiles après Tony Parker (six sélections entre 2006 et 2014), Joakim Noah (2013 et 2014) et Rudy Gobert (2020, 2021 et 2022).