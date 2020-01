NBA : Vince Carter devient le premier joueur de l'histoire à évoluer sur quatre décennies

« Jamais je ne m'étais imaginé jouer aussi longtemps ». Débarqué sur les parquets de la ligue américaine de basketball à la fin du siècle dernier, Vince Carter n'en revient pas lui-même d'entrer dans l'histoire de la NBA grâce à sa longévité. Agé de 42 ans, celui qui avait été drafté par les Toronto Raptors durant l'été 1998 avant de faire ses grands débuts à 21 ans l'hiver suivant, éternise donc son impressionnante carrière. Il la poursuit désormais avec les Atlanta Hawks, avec qui il a pris part au succès contre Indiana dimanche (116-111).Une rencontre qui le fait donc entrer dans la légende du basket américain, et au sortir de laquelle Vince Carter ne cachait pas son émotion mais aussi son étonnement : « J'ai vu une photo de l'un de mes anciens coéquipiers nommé Hakeem Olajuwon (NDLR : 56 ans aujourd'hui) et une autre avec Trae Young (NDLR : 21 ans et actuel partenaire). J'ai parlé à tellement de gens, serré tellement de mains d'anciens partenaires devenus managers généraux, entraîneurs ou je ne sais quoi... a notamment confié à Yahoo Sports celui qui a inscrit trois points, pris trois rebonds et fait une passe en 18 minutes de jeu face aux Pacers. Je suis probablement encore plus compétitif aujourd'hui car je sais que la fin est proche. Mais je ne m'étais jamais imaginé jouer aussi longtemps. J'étais parti pour quinze ans et je suis toujours là avec sept saisons de plus au compteur. C'est un sentiment incroyable. »De Michael Jordan à LeBron James, puis Luka DoncicNommé rookie de l'année 1999 pour ses débuts - malgré une forte concurrence dans cette draft 1998 qui a notamment vu émerger Paul Pierce et Dirk Nowitzki -, Vince Carter a été élu l'année suivante au All-Star Game, durant lequel il a remporté le fameux concours de dunks, encore considéré comme un des plus beaux de l'histoire. En 2000 à Sydney, il gagne ensuite le titre olympique avec la Team USA. Durant la ...