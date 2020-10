Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Un Jimmy Butler de gala fait tomber les Lakers Reuters • 05/10/2020 à 12:04









NBA : Un Jimmy Butler de gala fait tomber les Lakers par Adonis Vesin (iDalgo) L'exploit était inattendu. Miami, toujours orphelin de son meneur Goran Dragic et de son pivot Bam Adebayo, a empoché son premier match des Finales (115-104), pour revenir à 1-2. L'étincelle, devenue brasier, est venue de l'arrière Jimmy Butler (40 points à 14/20 au tir, 11 rebonds, 13 passes, 2 blocs, 2 interceptions), son premier triple-double en play-offs. Le leader du Heat a su défier et battre LeBron James (25 points, 10 rebonds, 8 passes, 8 balles perdues) dans leur duel des deux côtés du terrain. De son côté, Anthony Davis, handicapé par les fautes, a été rapidement en difficulté (15 points, 5 rebonds et 5 balles perdues). Le quatrième match se disputera mercredi (3 h) avec sans doute les retours de Dragic et d'Adebayo.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.