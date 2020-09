Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Toronto et Denver égalisent Reuters • 06/09/2020 à 11:00









NBA : Toronto et Denver égalisent par Adonis Vesin (iDalgo) La réaction du champion. Mené 2-0 dans sa série, Toronto vient d'égaliser cette nuit, après son succès 100-93 dans le quatrième match. Une partie plus facile que celle remportée au buzzer-beater grâce à OG Anunoby (104-103). Les Canadiens ont haussé le ton en défense, Pascal Siakam (23 points, 11 rebonds), Kyle Lowry (22 points, 11 rebonds, 7 passes) et Serge Ibaka (18 points, 7 rebonds) ont imprimé le tempo pour les Raptors. À Boston, seul Jayson Tatum a pu leur rendre la pareille (24 points, 10 rebonds). Denver est revenu à 1-1 après un premier acte très compliqué (120-97 pour les Clippers), les Nuggets sortant tout juste d'un match 7 très tendu contre Utah. La franchise du Colorado a remis les pendules à l'heure (111-101) grâce à un incroyable Nikola Jokic (26 points, 18 rebonds, 3 contres). Les partenaires de Jamal Murray (27 points) ont connu un regain d'énergie dès la première minute (44-25, 12e) et capitalisent alors que Kawhi Leonard est passé à côté de son match (13 points, 10 rebonds, 8 passes). Malgré Paul George (22 points, 8 rebonds), Los Angeles n'a jamais trouvé son rythme en attaque. Denver en a profité.

