NBA : Toronto et Boston tout proches du sweep par Adonis Vesin (iDalgo) Toronto et Boston ont vécu une soirée plutôt tranquille. Les Raptors n'ont laissé aucune chance aux Brooklyn Nets (117-92) pour remporter leur troisième succès en autant de matches. Les Canadiens ont réalisé une bonne performance collective avec Pascal Siakam (26 points, 8 rebonds), Serge Ibaka (20 points, 13 rebonds), Fred VanVleet (22 points) et Kyle Lowry (11 points, 10 rebonds, 7 passes). Il ne reste plus grand monde à Brooklyn après la blessure de Joe Harris. Timothé Luwawu-Cabarrot, maladroit, a terminé avec 10 points, 3 rebonds et 3 passes. Boston a également sa qualification à portée de mains (3-0). Les Celtics ont vaincu 102-94 Philadelphie, malgré un bon Joel Embiid (30 points, 13 rebonds). Kemba Walker (24 points) est le meilleur marqueur des C's. De son côté, Utah a pris l'avantage sur Denver (2-1) par un cinglant 124-87. Sans jouer le dernier quart-temps, Rudy Gobert a réalisé son record personnel de points en play-offs (24) et a gratté 14 rebonds. Mike Conley, qui a fini sa quarantaine, a claqué 27 unités. En face, Nikola Jokic (meilleur marqueur des Nuggets) finit avec 15 points, 5 rebonds et 6 passes. Les Clippers ont aussi mis la main sur les rênes de leur série (130-122 contre Dallas). Encore une fois, Kawhi Leonard a été excellent (36 points, 9 rebonds, 8 passes et une grosse défense). La tuile du soir est pour Luka Doncic. Le Slovène s'est foulé la cheville gauche lors du troisième quart-temps. Il termine toutefois en triple-double (13 points, 10 passes, 10 rebonds), suppléé par Kristaps Porzingis (34 points, 13 rebonds).

