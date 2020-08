Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Toronto et Boston se détachent Reuters • 20/08/2020 à 10:54









NBA : Toronto et Boston se détachent par Adonis Vesin (iDalgo) L'interception pour le break. Toronto a remporté le match 2 sur une interception décisive de Kyle Lowry (104-99). À moins de quarante secondes de la fin, le meneur des Raptors (21 points, 9 rebonds) a jailli dans les mains des Nets pour envoyer Norman Powell (24 points) au dunk. Timothé Luwawu-Cabarrot (17 points) avait pourtant entretenu l'espoir à Brooklyn d'un tir à trois-points décisif (99-102, 48e). Les champions en titre, grâce à leur défense, ont pris deux longueurs d'avance dans la série. Boston en a fait de même contre Philadelphie (128-101). Sans l'ailier Gordon Hayward, absent pour les quatre prochaines semaines, Jayson Tatum a battu son record en play-offs (33 points). Joel Embiid (34 points, 10 rebonds) n'a pas pu compter sur ses lieutenants. Rudy Gobert (19 points, 7 rebonds) et le Utah Jazz ont recollé dans leur duel contre Denver (1-1) après leur succès 124-105. Donovan Mitchell a poursuivi sur sa lancée (30 points, 8 passes). Mike Malone a fait sortir ses titulaires, dont Nikola Jokic (28 points, 11 rebonds, 6 passes) et Michael Porter Jr (28 points, 6 rebonds), à six minutes de la fin de la partie. Enfin, Dallas a égalisé contre les Clippers au terme d'une belle performance collective (127-114). Luka Doncic, limité par ses fautes en deuxième mi-temps, a terminé en 28 points, 8 rebonds et 7 passes. Kawhi Leonard (35 points, 10 rebonds) a assuré.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.