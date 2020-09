Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Toronto dans l'ultime seconde, les Clippers faciles Reuters • 04/09/2020 à 11:12









NBA : Toronto dans l'ultime seconde, les Clippers faciles par Adonis Vesin (iDalgo) Au dixième près. Il reste une demi-seconde à jouer. Toronto est mené 103-101 par Boston. Kyle Lowry, bloqué par Tacko Fall, exécute la remise en jeu. Il voit à l'autre bout du terrain OG Anunoby, seul. La passe est parfaite. L'ailier a tout juste le temps de saisir le ballon et de shooter. La balle quitte ses doigts à un dixième de seconde de la fin de la partie. Et rentre dans le cercle. 104-103. Les vainqueurs en titre de la NBA reviennent à 2-1 dans la série. Kemba Walker (29 points) et Jaylen Brown (19 points, 12 rebonds) avaient pourtant permis aux Celtics de mener 57-47 à la mi-temps mais Kyle Lowry (31 points, 6 rebonds, 8 passes) et Fred VanVleet (25 points) ont été décisifs dans les moments-clé. Les Clippers n'ont pas fait dans le détail. Pour leur premier match des demi-finales, les Angelinos ont assommé Denver 120-97. Deux jour après leur qualification au septième match contre Utah, très tendue (victoire 80-78), les partenaires de Nikola Jokic, meilleur marqueur avec 15 points, ont tenu un quart-temps (31-31). Les Nuggets ont ensuite explosé en vol (38-20 dans le deuxième quart-temps) avant la pause (69-51). Kawhi Leonard (29 points à 12 sur 16) n'a même pas joué les douze dernières minutes. Paul George finit avec 19 points. En dehors des terrains, les récompenses continuent de tomber. Cette nuit, Ja Morant a été sans surprise élu rookie (débutant) de l'année.

