NBA : Tony Parker au panthéon des San Antonio Spurs

C'est le club de tous ses exploits. L'équipe américaine de basket des San Antonio Spurs a célébré lundi Tony Parker, son ancien meneur de jeu français, en retirant le numéro de son maillot. Le 9 ne sera désormais plus attribué au sein de l'équipe texane.Une cérémonie dont le mot d'ordre était « merci Tony » a été organisée à l'issue de la défaite de l'ancienne équipe de TP, ses initiales qui lui valaient son surnom. Lors d'un match NBA, le championnat américain, les Spurs se sont inclinés 113-109 contre les Mempphis Grizzlies.Soirée émotionsLes anciens coéquipiers de TP, Tim Duncan et Manu Ginobili, l'ancien joueur de l'équipe de France, Boris Diaw, et le coach historique et toujours en poste des Spurs, Gregg Popovich, étaient présents pour saluer celui qui a passé 18 ans à San Antonio. Lors de ces années, le Français a remporté 4 titres NBA, a participé 6 fois au All-Star Game qui rassemble une fois l'an les meilleurs joueurs de la saison en cours, et un titre de MVP des finales NBA, le titre de meilleur joueur de la phase finale du championnat. Picture perfect. @ATT null #MerciTony pic.twitter.com/tUixvUntWK-- San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019 Saluant son engagement pour le « basket, ses coéquipiers, ses amis, sa famille formidable », Gregg Popovich a remercié Parker « pour tout ce qu'il a fait » pour l'équipe. « Je t'aime », a-t-il déclaré sous les applaudissements. "Thank you for everything you've done for our organization. I love you."Coach Pop to @tonyparker. #MerciTony pic.twitter.com/xYummOYYsv-- San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019 « Vous avez toujours été le boss, mais ce soir c'est mon tour », a répondu Tony Parker à propos de son ancien entraîneur. « J'ai eu un père incroyable, mais vous avez été un 2e père incroyable pour moi », a-t-il dit.Il est revenu sur le jour où, à peine âgé de 19 ans, il lui a annoncé qu'il allait ...