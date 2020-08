Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : TJ Warren culmine à 53 points, les Lakers chutent contre les champions en titre Reuters • 02/08/2020 à 12:26









NBA : TJ Warren culmine à 53 points, les Lakers chutent contre les champions en titre par Florian Burgaud (iDalgo) Les basketteurs de la Ligue majeure enchaînent depuis maintenant trois jours les matches pour conclure au plus vite la saison régulière dans la bulle d'Orlando. La nuit dernière, TJ Warren a littéralement porté les Pacers en inscrivant 53 points en 41 minutes à 20/29 au shoot lors de la victoire 127-121 des siens face aux Sixers. Par ailleurs, les Lakers de LeBron James (20 pts, 10 rbds, 5 passes) s'inclinent 107-92 devant les Raptors, qui chercheront dans les prochaines semaines à défendre leur trophée Larry O'Brien. Enfin, les Clippers dominent les Pelicans 126-103 avec 52 points de son duo George/Leonard, le Jazz chute devant le Thunder (110-94) avec un Rudy Gobert (10 pts, 7 rbds) en dedans et le Heat s'impose 125-105 contre les Nuggets malgré les 19 points de Nikola Jokic. La nuit prochaine, les Spurs jouent un match très important contre les Grizzlies tandis que le choc tant attendu entre les Rockets de James Harden et les Bucks de Giannis Antetokounmpo débutera à 2h30.

