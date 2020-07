Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Rudy Gobert en vue, LeBron James porte les Lakers Reuters • 26/07/2020 à 13:47









NBA : Rudy Gobert en vue, LeBron James porte les Lakers par Florian Burgaud (iDalgo) Les matches d'entraînement des franchises NBA continuent dans la bulle sanitaire du Disney World d'Orlando. La nuit dernière, six rencontres étaient au programme. Les Lakers, avec un LeBron James conquérant à 20 pts, 2 rbds et 7 passes en 26 minutes, s'imposent 112-119 face au Magic. Victoire 121-123 des Bucks sur les Kings et 101-99 du Jazz sur le Heat avec 21 pts et 8 rbds de Rudy Gobert. Deuxième défaite de suite pour les Spurs qui s'inclinent 119-124 face aux Nets. Enfin, victoire 100-105 des Clippers face aux Wizards et 119-104 des Pelicans, malgré l'absence de Zion Williamson, sur les Nuggets. La saison NBA reprendra officiellement le 30 juillet.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.