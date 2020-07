Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : reprise en fanfare pour les Lakers et le Jazz de Rudy Gobert Reuters • 31/07/2020 à 10:31









NBA : reprise en fanfare pour les Lakers et le Jazz de Rudy Gobert par Florian Burgaud (iDalgo) Comme un symbole, c'est le Français Rudy Gobert, premier joueur infecté par le coronavirus en mars dernier, qui a inscrit le premier panier du restart de la NBA. Sur le parquet posé dans une salle du complexe Disney World d'Orlando, où la bulle sanitaire de la Ligue majeure s'est posée il y a quelques semaines, le Jazz d'Utah a remporté le premier match d'après 104-106 face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec 14 points et 12 rebonds de l'ancien pivot de Cholet. L'autre rencontre de la nuit opposait les deux franchises de Los Angeles : ce sont les Lakers de LeBron James (16 pts, 11 rbds, 7 passes) et d'Anthony Davis (34 pts, 8 rbds, 4 passes), MVP de la journée, qui s'imposent 103-101 face aux Clippers de Paul Goerge (30 pts) et de Kawhi Leonard (28 pts). La nuit prochaine, les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Rockets de James Harden signent leur retour comme le Magic d'Evan Fournier.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.